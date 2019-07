Tunisia: attivista Baroudi, “Ghannouchi ha approfittato del malore di Essebsi”

- Il leader del movimento tunisino Ennahda, Rachid Ghannouchi, ha approfittato del malore che ha colpito il presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi e della confusione degli scorsi giorni nel paese per “regolare i propri conti con paesi amici”. Lo sostiene l’ex deputato e attivista dell’opposizione Mahmoud Baroudi, negando di essere stato la fonte che ha dato all’emittente satellitare “al Arabiya” la notizia, poi smentita, della morte del capo dello Stato. A suggerirlo era stato proprio Ghannouchi il quale, secondo Baroudi, “ha voluto coinvolgere il nome di un avversario politico per sfruttare la situazione a suo vantaggio e manipolare l’opinione pubblica”. “Speravo che Ennahda non cercasse di risolvere i suoi problemi con certe bassezze e di riguadagnare consenso attraverso il malore del capo dello Stato”, ha aggiunto l’attivista dlel’opposizione. Baroudi ha anche ricordato come la notizia della morte di Essebsi fosse stata condivisa su Twitter anche dalla figlia di Ghannouchi, circostanza ignorata dal leader della prima forza politica della Tunisia.(Tut)