Migranti: Bernini (FI), Casarini aspirante leader del Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che "siamo davvero al colmo: che le lezioni di diritti umani arrivino dall’ex capo no global Casarini, agitatore di folle, ex leader dei Disobbedienti e, vista la consonanza di intenti, aspirante leader del Pd. La sfida che ha lanciato oggi all’Italia è infatti una sfida tutta politica, che ha ben poco a che vedere con i motivi umanitari che sbandiera. Altrimenti", continua la parlamentare, "la stessa sfida avrebbe dovuto lanciarla a Malta, alla Tunisia, alla Spagna e alla Francia. Il problema dei migranti detenuti nei lager libici è drammatico, ma non può pesare sulle spalle dell’Italia. Una soluzione va trovata a livello internazionale, con un’azione di concerto tra Onu e Unione europea. Tutto il resto", conclude Bernini, "è propaganda politica, e come tale va considerata". (Com)