Grecia-Turchia: ministro Difesa Apostolakis, a rischio incidente militare a causa delle crescenti tensioni

- Le tensioni registrate nelle ultime settimane tra la Grecia e la Turchia potrebbero portare a un “incidente militare” e ad una situazione di “escalation”, anche se la posizione di Atene rimane aperta al dialogo. Lo ha detto il ministro della Difesa greco, Difesa Evangelos Apostolakis, parlando durante un seminario dell'Istituto per le relazioni internazionali dell’università di Panteion ad Atene, dal titolo “Nuovo stato degli affari nei Balcani occidentali e nel Mediterraneo orientale". Lo riferisce il quotidiano "To Vima". Apostolakis ha definito la Turchia un "vicino difficile" chiarendo che la Grecia sta gettando “ponti di cooperazione e di dialogo” con i paesi della regione nell’ottica dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, fiducia reciproca e interazione costruttiva. "Ripeterò di nuovo che dobbiamo coesistere con un vicino difficile. Ci troviamo di fronte agli atti provocatori della Turchia nell'Egeo e alle sue varie affermazioni infondate e abbiamo sempre reagito con prudenza e calma strategica. È evidente che la nostra posizione non dovrebbe essere percepita come debolezza", ha detto Apostolakis. (segue) (Gra)