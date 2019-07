Grecia-Turchia: ministro Difesa Apostolakis, a rischio incidente militare a causa delle crescenti tensioni (4)

- Il leader di Nuova democrazia (Nd), Kyriakos Mitsotakis, ha dichiarato lo scorso venerdì 30 giugno che le tensioni nelle relazioni greco-turche provocate dalle violazioni della Turchia nella Zona economica esclusiva di Cipro (Zee) sono una questione che riguarda anche l'Unione europea e le sue relazioni con Ankara. Durante la sua visita alla città di Orestiada, parte nord-orientale del paese vicino al confine con la Turchia, Mitsotakis ha sottolineato che “la politica energetica dell'Ue dipende dalle esplorazioni di idrocarburi condotte nel Mediterraneo orientale, quindi se la Turchia continua a violare il diritto internazionale, allora l'Ue dovrebbe imporre sanzioni". Il leader del partito conservatore ha detto che il suo partito porta un messaggio di speranza per contrastare la “paura e l'insicurezza”, aggiungendo che il piano del suo partito per la Grecia è “meno tasse, più posti di lavoro e maggiore sicurezza”. (segue) (Gra)