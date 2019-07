Lavoro: Di Maio, Pd ha sbagliato giorno per iniziare tour disoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook, ha rimarcato: "Il nostro è un disegno per creare lavoro di qualità e il cerchio si chiuderà con l'abbassamento del cuneo fiscale e con il salario minimo. Ma - ha aggiunto - non posso vedere che il Pd adesso mi accusa di essere il ministro della disoccupazione. Hanno sbagliato giorno per iniziare il tour sulla disoccupazione". Il ministro ha poi evidenziato: "Se ci sono imprese in crisi noi ci lavoreremo tutti i giorni". Salvo chiarire: "I 180 tavoli di crisi al Mise io li ho trovati tutti e 180". (Rin)