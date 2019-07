Terrorismo: al Consiglio comunale di Milano la commemorazione delle vittime di Dacca

- Il Consiglio comunale di Milano ha tributato oggi un omaggio ai caduti della strage di Dacca del 1° luglio 2016. Nell'Aula di Palazzo Marino, in occasione del terzo anniversario dell'attentato terroristico in cui sono state uccise 24 persone, tra cui nove italiani, si sono riuniti i parenti delle vittime, gli amministratori del Comuni di provenienza, oltre al console generale del Bangladesh a Milano, Iqbal Ahmed. "Quello di oggi - ha spiegato il presidente del Consiglio comunale, Lamberto Bertolé - è un omaggio al sacrificio delle vittime. La solidarietà ai loro famigliari la estendiamo a tutte le vittime di terrorismo nel mondo: la vostra non è solo una tragedia personale e con questa cerimonia vi testimoniamo che Milano vi sarà sempre vicina". "È stato il peggior attacco terroristico nella storia del Bangladesh", ha ricordato il console Ahmed, esprimendo "sincere condoglianze ai famigliari delle vittime". "Il governo del Bangladesh intende ribadire che nessuno connesso a quanto successo potrà mai sfuggire alla giustizia", ha assicurato in conclusione il diplomatico. (segue) (Rem)