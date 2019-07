Terrorismo: al Consiglio comunale di Milano la commemorazione delle vittime di Dacca (2)

- Proprio domani si terrà la prossima udienza del processo ai responsabili. "Per noi questa strage resta una ferita aperta, che attende verità e giustizia", ha dichiarato Marco Cappelli, padre di Claudio, una delle vittime italiane di Dacca. Cappelli ha colto l'occasione della commemorazione di Milano, per la quale ha ringraziato "il Comune e tutti i suoi rappresentanti, sempre molto sensibili e vicini a tali tragedie", per avanzare due proposte: la prima, indirizzata al governo del Bangladesh, è quella di rendere "i locali del ristorante Holey Artisan Bakery, dove si è consumata la strage, un luogo di cultura e di incontro tra le diverse religioni, per la pace nel mondo". La seconda, invece, è un invito al Comune di Milano ad accogliere la statua dedicata alle vittime italiane di Dacca e realizzata dall'artista Max Solinas, per la quale si era pensato inizialmente a una collocazione a Roma, impedita - ha spiegato Cappelli - da "problemi burocratici". "Considerando Milano la metropoli del lavoro e della moda, settori in cui operavano i nostri cari, saremmo molto onorati se il Comune di Milano potesse accogliere il prima possibile questo monumento", ha detto il padre della vittima. (Rem)