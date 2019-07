Colombia-Panama: previsto oggi incontro bilaterale Duque e neopresidente Cortizo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente colombiano avrà oggi una riunione con il neopresidente di Panama, Laurentino "Nito" Cortizo, a margine della cerimonia di insediamento, in programma oggi. “parteciperemo alla cerimonia di insediamento di Cortizo. La Colombia ha stretti legami commerciali in materia di sicurezza e investimenti con Panama. Per questo spero non solo parteciperò alla cerimonia di insediamento, ma avremo una riunione bilaterale nella quale parleremo di molti temi della nostra agenda comune”, ha detto Duque parlando alla stampa prima della sua partenza. Il capo dello stato sarà questa sera di ritorno a Bogotà. (segue) (Mec)