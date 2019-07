Colombia-Panama: previsto oggi incontro bilaterale Duque e neopresidente Cortizo (2)

- Laurentino "Nito" Cortizo, dirigente d'impresa di 66 anni, si insedia oggi come nuovo presidente della Repubblica di Panama. Il candidato del Partito rivoluzionario democratico (Prd) assumerà il mandato con una cerimonia che si terrà al teatro Anayansi, al cospetto di numerose autorità internazionali. Cortizo, che subentra all'ingegnere Juan Carlos Varela, diventa il settimo presidente della nova era democratica del paese centroamericano e, riportano i media locali, si presenta con la nutrita agenda di lavoro scritta durante la campagna delle presidenziali di maggio: rilanciare l'economia, procedere a riforme costituzionali e a cambi strutturali in diversi organi governativi, rimettere in moto il comparto agricolo e non abbassare la guardia sul consueto problema della corruzione. La sua azione potrà contare su una buona maggioranza parlamentare: sono suoi 40 dei 71 deputati nell'Assemblea nazionale. Tra i compiti istituzionali più rilevanti che lo attendono ci sono anche le nomine di sei nuovi magistrati della Corte suprema di giustizia e cinque membri dell'Autorità del Canale di Panama. (segue) (Mec)