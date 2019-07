Colombia-Panama: previsto oggi incontro bilaterale Duque e neopresidente Cortizo (4)

- Cortizo non ha dato sin qui mostra di voler rivedere una decisione - quella sulla Cina - che ha sin qui assicurato a Panama investimenti pari a circa due miliardi e mezzo di dollari su opere come un novo terminal per crociere, il nuovo centro convegni di Amador (nella capitale) e il quarto ponte sul Canale. I due paesi sono inoltre da mesi impegnati in negoziati per un trattato di libero commercio che se dovesse andare in porto sarebbe il quarto che Pechino intesse con paesi della regione, dopo quelli con Cile, Perù e Costa Rica. Pechino è attualmente il secondo partner commerciale di Panama, la più grande fonte di beni per la Zona Franca di Colon, da cui la maggior parte dei prodotti cinesi viene riesportata verso i vicini paesi dell'America latina e dei Caraibi. È anche il secondo più grande utente del canale, dopo gli Stati Uniti, attraverso il quale nel 2016 ha superato più di 400 navi, che hanno generato circa 150 miliardi di dollari di entrate a Panama. (segue) (Mec)