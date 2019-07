Colombia-Panama: previsto oggi incontro bilaterale Duque e neopresidente Cortizo (5)

- All'insediamento sono attesi almeno otto presidenti, un re (Filippo VI di Spagna), dodici ministri di Stato, quattro vicepresidenti, dieci rappresentanti di organismi internazionali, 40 inviati speciali e cinque delegazioni in rappresentanza di altrettanti paesi. Si contano, tra gli altri, i presidenti del Perù Martin Vizcarra, della Colombia, Ivan Duque, della Bolivia Evo Morales e della Repubblica Dominicana, Danilo Medina. Gli Stati Uniti come detto, sono rappresentati dal segretario al Commercio Ross, mentre per la Cina è presente il ministro dell'Agricoltura Han Changfu. Tra gli incontri sostenuti da Cortizo alla vigilia dell'insediamento, ci sono quelli con il ministro degli Esteri del Cile, Teodoro Ribera, con il capo del governo marocchino, Saad Eddine El Othmani, con il ministro di stato del Qatar Hamad Bin Abdulaziz Al-Kawari. (segue) (Mec)