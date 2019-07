Colombia-Panama: previsto oggi incontro bilaterale Duque e neopresidente Cortizo (6)

- Il socialdemocratico Laurentino Cortizo è stato eletto presidente di Panama vincendo sul candidato di destra Romulo Roux, ricevendo il 33,08 per cento dei voti, contro il 31,06 per cento del rivale. Il Partito rivoluzionario democratico (Prd), che esprime per la terza volta un presidente, con oltre il 30 per cento dei consensi ottiene il gruppo parlamentare più corposo: 29 seggi, su un totale di 71 deputati. L'alleato di governo, il Movimento liberal repubblicano nazionalista (Mlrn), ottiene due seggi mentre il partito di Roux - Cambio democratico (Cd) - dovrebbe contare su 17 scanni. Al Partito panamense (Pp), la formazione del capo dello stato uscente Juan Carlos Varela, andranno invece solo 8 scranni. (Mec)