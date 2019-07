Sicurezza: De Corato su arresti Via Gola, basta buonismo, si usino i Daspo

- Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia, commenta in una nota la notizia dell'arresto per spaccio in via Gola: "L’ennesimo arresto per spaccio di droga di occupanti abusivi nelle case Aler in via Gola deve far mettere in cima alle esigenze della sicurezza e dell’ordine pubblico dei Navigli lo sgombero di tutti quegli appartamenti occupati nella zona. E’ finito il tempo delle garanzie per gli spacciatori. Vanno cacciati e messi in strada o rispediti al loro Paese. Si prenda ad esempio quanto fatto a Zingonia. Un’operazione militare con presenza di uomini in grigio verde che stazionino h24 in quella via e sui Navigli è quanto serve a far cessare l’illegalità ormai padrona nel quartiere. Siamo andati oltre l’immaginario: addirittura siamo arrivati all’allevamento di pitbull usati come scorta e guardia della droga. Marocchini che non scappano da nessuna guerra, a casa nostra per fare quello che da loro sicuramente è punito con pene più esemplari, ospiti del buonismo stucchevole della sinistra. Mogli, parenti, tutti arruolati per spacciare. Nessun rifugiato o perseguitato, si tratta solo delinquenti con tanto di pedigree". "Quello che lascia basiti è che tra le maggiori piazze di spaccio c’è quella della movida dei Navigli, dove gran parte dei pusher abita, occupando abusivamente una casa - prosegue De Corato - A Milano risiedono 3.620 marocchini clandestini, in tutta la Lombardia sono 10.810. Bisogna iniziare a dimenticarsi ogni “pietas” e cacciarli, la pazienza e l’accoglienza senza se e senza ma devono finire. La situazione di via Gola è un problema". "Ora, dopo questo ennesimo fatto di Via Gola mi auguro che Sala nel prossimo tavolo sulla sicurezza ponga questo problema, usi i Daspo, invece di parlarne soltanto, e inizi ad essere dalla parte di quei residenti assediati dalla malavita extracomunitaria" conclude l'assessore. (com)