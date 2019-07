Migranti: Cirio, muro Fedriga proposta provocatoria ma problema reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se si arriva a fare proposte, magari provocatorie, è perché il problema esiste ed è da affrontare. Noi abbiamo avuto al confine francese casi molto simili solo qualche mese fa. Al di là del muro o non muro, il problema della difesa dei confini è un problema reale sul quale non si deve scherzare". Così Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, insediatosi oggi in Consiglio regionale, sull'ipotesi legata alla realizzazione di un muro anti migranti avanzata dal governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. (Rpi)