Tunisia: fonti stampa, Essebsi sarà dimesso oggi o domani

- Il presidente della Repubblica tunisina, Beji Caid Essebsi, sarà dimesso dall’ospedale militare di Tunisi “oggi o domani” dopo essersi “completamente ripreso”. Lo riferisce quest’oggi l’emittente radiofonica tunisina “Mosaique Fm”. Lo scorso 27 giugno, il 92enne presidente tunisino è stato ricoverato d'urgenza nell'ospedale militare dalla capitale Tunisi per un grave malore. Alcuni organi di stampa, anche autorevoli come l'emittente satellitare “Al Arabiya”, hanno diffuso la notizia della morte del capo dello Stato, subito smentita dalla presidenza. Il giorno successivo, la presidenza spiegato in una nota che Essebsi “sta meglio” e ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa Abdelkrim Zbidi. (Tut)