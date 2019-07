Bangladesh: maggioranza banche statali in deficit di capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei delle otto banche statali del Bangladesh sono in deficit di capitale dal primo trimestre dell'anno, uno sviluppo che evidenzia la mancata azione del governo contro la prestazione negativa degli istituti di credito. A marzo Agrani, Basic, Janata, Rupali, Bangladesh Krishi e Rajshahi Krishi Unnayan hanno registrato un deficit totale di capitale combinato di quasi 160 milioni di taka (più di un milione e mezzo di euro), secondo la Banca dei dati del Bangladesh. "Le banche statali non possono continuare in questo modo", ha commentato Ahsan H. Mansur, direttore esecutivo dell'Istituto di ricerca sulle politiche. Il governo immette capitale nelle banche statali ogni anno ma non c'è stato nessun miglioramento nel loro capitale di base o nella loro gestione d'impresa. Negli ultimi 17 anni, il governo ha introdotto più di 200 milioni di taka (più di 2 milioni di euro). Quest'anno, provvederà con 15 milioni di taka (più di 156 mila euro). "Inserire capitale nelle banche non è buona prassi se queste sono partecipi della corruzione finanziaria", ha detto Mansur. (segue) (Inn)