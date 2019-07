Bangladesh: maggioranza banche statali in deficit di capitale (2)

- Gli indicatori finanziari pubblicati dalle banche statali mascherano la situazione attuale. "La realtà è molto peggio, per cui il governo dovrebbe prendere misure immediate", ha commentato Mansur, aggiungendo che se ciò non avviene il deficit di capitale si moltiplicherà, lasciando il governo impotente. "Il governo dovrebbe incaricare la direzione ed il consiglio degli istituti di credito statali di raccogliere ogni anno una certa quantità di capitale, in quanto la ricapitalizzazione con il denaro dei contribuenti su base regolare non è una soluzione a lungo termine", ha detto Khondker Ibrahim Khaled, vicepresidente della banca centrale. Secondo lui, sia i direttori esecutivi che i presidenti delle banche statali dovrebbero essere rimossi dall'incarico se non riescono a raggiungere la quota di capitale prevista. (segue) (Inn)