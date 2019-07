Bangladesh: maggioranza banche statali in deficit di capitale (3)

- "Il governo dovrebbe assicurare che ci siano conseguenze per i responsabili dell'attuale deficit di capitale. La banca centrale ha in passato preso la decisione di aumentare il coefficiente di adeguatezza patrimoniale delle banche (Car) al 12,5 per cento quest'anno rispetto al 10 per cento utilizzato in precedenza, per realizzare totalmente le linee guida Basel III. Tuttavia le banche statali non saranno in grado di implementare le linee guida Basel III in tempo siccome i loro Car sono ben sotto i requisiti normativi. Le banche che non saranno in grado di adattarsi alle linee guida avranno problemi nei rapporti commerciali con banche straniere. Al contempo, anche quattro branche private – AB, Bangladesh Commerce, ICB Islamic e National Bank of Pakistan – hanno affrontato un deficit di capitale tra gennaio e marzo di quest'anno. La banca centrale dovrebbe prendersi la responsabilità anche per le banche private, ha affermato Mansur. "Se gli sponsor delle banche private non riescono a iniettare capitale, la banca centrale dovrebbe fonderle con banche più stabili", ha concluso l'economista. (Inn)