Lavoro: Bernini (FI), giudizio su decreto Dignità resta negativo

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che "i dati di maggio sull’occupazione sono positivi, e dobbiamo tutti rallegrarcene. Ma il nostro giudizio sul decreto Dignità non cambia di una virgola, nonostante le smargiassate di Di Maio: maggio infatti è un mese da sempre positivo per l’occupazione, perché vengono pianificate le assunzioni stagionali, e infatti oltre la metà dei nuovi ingressi sono partite Iva e contratti a termine, tenendo anche conto che molti nuovi posti di lavoro vengono creati in deroga al decreto dignità. Di Maio farebbe bene invece", conclude la parlamentare, "a leggersi i dati negativi di Confindustria, che prevedono un andamento negativo della produzione industriale, degli investimenti e dei consumi". (Com)