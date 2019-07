Tunisia: portavoce presidenza, “presto nuovo bollettino medico su Essebsi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Tunisia renderanno “presto” pubblico, “in tutta trasparenza”, un nuovo bollettino medico sullo stato di salute del presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi, colto da un grave malore giovedì 27 giugno all’età di 92 anni fa. Lo ha fatto sapere la portavoce della presidenza, Saida Garach, assicurando tuttavia che il quadro clinico del capo dello Stato è “in miglioramento” e che Essebsi “lascerà l’ospedale militare di Tunisi non appena avrà ricevuto il via libera dallo staff medico” che lo sta seguendo. Ciononostante, la portavoce ha negato che vi sia già una data per le dimissioni del presidente tunisino. (Tut)