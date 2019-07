Lavoro: Uecoop, 85% addetti cooperative a contratto fisso

- Più di 8 addetti su 10 (85%) nelle cooperative hanno un contratto stabile con assunzione a tempo indeterminato. È quanto emerso da un’analisi di Uecoop, l'Unione europea delle cooperative, in riferimento agli ultimi dati Istat che hanno indicato la disoccupazione in calo a maggio al 9,9%, il valore più basso degli ultimi sette anni. “La capacità delle cooperative di generare rapporti di lunga durata si trova in quasi ogni settore produttivo – ha spiegato Uecoop - dalla logistica alla gestione dei rifiuti, dall'agricoltura all'abbigliamento, dall'informatica all'edilizia, dai trasporti alla vigilanza per un totale di oltre 1,2 milioni di addetti”. “I lavoratori delle cooperative – ha sottolineato Uecoop - sono concentrati soprattutto fra i 30 e i 49 anni (58,5%), il 13,1% ha un'età compresa tra 15 e 29 anni e più di un quarto ha oltre 50 anni”. (segue) (Ren)