Olimpiadi 2026: Fontana, chiesta e ottenuta da Toninelli “cabina di regia” per accessibilità a Valtellina (2)

- Il presidente Fontana, ha aggiunto l'assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli comuni, Massimo Sertori, "con la lettera che ha inviato settimana scorsa al ministro ha segnalato tutti i punti nevralgici per l'accessibilità alla Valtellina. Ci sono delle criticità che devono essere sistemate e, oggi, con le Olimpiadi del 2026 sono un argomento ancora più efficace per sistemarle". Le Olimpiadi, in pratica, per Sertori, sono un “acceleratore”, perché comunque gli interventi vanno fatti sia sulla “SS 36” che sulla “SS38”. "Dopo il completamento della tangenziale di Morbegno - ha aggiunto Sertori - e il finanziamento di quella di Tirano bisogna concentrarsi sull'ultimazione di quella di Sondrio. Sempre in chiave Olimpiadi, un collegamento che deve essere accelerato e' quello Orio al Serio-Lecco. Gli assi Milano-Valtellina e Bergamo-Lecco-Valtellina sono fondamentali, hanno ancora delle criticità, ma se ci mettiamo insieme con piglio risolutivo, facciamo un buon lavoro non solo per le Olimpiadi, ma anche per le comunità che insistono su questi territori". (Com)