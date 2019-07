Arabia Saudita: scelto gruppo banche per prima emissione obbligazioni in euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha scelto un gruppo di banche straniere, tra cui gli istituti di credito Goldman Sachs e Société Generale, per coordinare l’emissione di obbligazioni denominate in euro. Lo riferisce l’emittente satellitare emiratina “al Arabiya”. L’emission di bond in euro è la prima fatta dal regno del Golfo. Altri istituti che saranno coinvolti nell’emissione sono Bnp Paribas, Morgan Stanley e Samba Capital. L’emissione dovrebbe essere divisa in due differenti tranche con obbligazione con scadenza a otto e 20 anni. Per contrastare gli effetti del crollo dei prezzi del petrolio, negli ultimi anni l’Arabia Saudita è divenuta un regolare emittente di obbligazioni avvenute in diverse tranche con denominazione in rial e dollari. La decisione di emettere obbligazioni euro conferma il tentativo di Riad di aumentare le proprie fonti di finanziamento, rafforzando i rapporti commerciali tra il regno e i paesi europei. L’emissione di obbligazioni in euro, una volta confermata, sarà la seconda vendita di debito pubblico saudita sui mercati internazionali del 2019. A gennaio il regno ha emesso obbligazioni per 7,5 miliardi di dollari in obbligazioni con una domanda che ha raggiunto i 27,5 miliardi.(Res)