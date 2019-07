Togo: elezioni municipali svolte nella calma, bassa affluenza

- Le elezioni municipali tenute ieri in Togo hanno registrato un basso livello di affluenza. Lo riferiscono i media locali, precisando che il voto si è svolto senza difficoltà. Benché la commissione elettorale (Ceni) non abbia ancora diffuso dati ufficiali sulla partecipazione al voto, "Deutsche Welle" riferisce che in numerosi seggi visitati l'affluenza è stata decisamente bassa: fra questi quello di Wonyomé, nella periferia nordoccidentale della capitale Lomé, dove hanno votato 137 elettori sui 428 iscritti alle liste. Fra le anomalie segnalate dall'opposizione, il rifiuto di concedere a numerosi membri della società civile l'accredito come osservatori. Secondo la Ceni, oltre mille osservatori nazionali e 37 osservatori internazionali hanno monitorato le operazioni di voto. Al voto per le municipali, le prime che il paese ha affrontato da 32 anni, erano attesi 3,4 milioni di togolesi, chiamati a rinnovare i 1.527 assessori comunali. (segue) (Res)