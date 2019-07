Togo: elezioni municipali svolte nella calma, bassa affluenza (2)

- In vista del voto di domenica 30 giugno, i candidati alle elezioni municipali togolesi hanno firmato una carta di buona condotta nella quale, in caso di elezione, si sono impegnati a rispettare i programmi annunciati in campagna elettorale. La firma è avvenuta a Lomé, al termine di un dibattito preparatorio allestito in vista dello scrutinio. Le autorità hanno organizzato più dibattiti pubblici in diverse località del paese affinché i candidati possano esporre le loro idee. "Il potere ha sempre rifiutato di organizzare delle elezioni locali. Oggi, con la pressione internazionale, si è deciso a farlo", ha dichiarato Eric Dupuy, portavoce dell'Alleanza nazionale per il cambiamento (Anc), uno dei principali partiti di opposizione. Le elezioni avrebbero infatti dovuto tenersi nel 1992, ma sono state rinviate al 2001, quando il governo del presidente Gnassingbé Eyadema, padre dell'attuale capo di Stato, decise di istituire delle "delegazioni speciali" per sua nomina diretta. (segue) (Res)