Togo: elezioni municipali svolte nella calma, bassa affluenza (3)

- La maggior parte dei partiti di opposizione, che hanno boicottato le elezioni legislative del 2018, hanno presentato delle liste elettorali. Ci sono tuttavia due grandi assenti: il Partito nazionale panafricano (Pnp), all'origine delle ultime proteste anti-governative ed il cui leader Tikpi Atchadam vive in esilio, ed il più piccolo Partito dei togolesi. Il Pnp chiede con forza la liberazione dei suoi militanti, in particolare quelli che sono stati arrestati durante le manifestazioni di fine aprile, quando migliaia di persone sono scese in strada per chiedere le dimissioni di Gnassingbé. Circa 8 mila agenti di polizia e di sicurezza sono stati dispiegati nel paese domenica. (segue) (Res)