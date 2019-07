Togo: elezioni municipali svolte nella calma, bassa affluenza (4)

- A dicembre, quando l'opposizione ha deciso di boicottare il voto per le elezioni legislative del 20 dicembre, si è conclusa con due morti la manifestazione indetta per contestarne lo svolgimento. I rappresentanti della Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale (Cedeao), organismo regionale che accompagna il paese nell'uscita dalla crisi, hanno fatto un appello alla moderazione, invitando tutti gli attori politici ad evitare le violenze. Un appello che rimanda a quello fatto anche dai vescovi della Conferenza episcopale, che hanno inoltre invitato il governo ad effettuare le riforme necessarie a garantire un voto credibile e trasparente. L'organismo regionale ha quindi insistito sulla necessità di portare avanti le riforme costituzionali inserite nell'agenda concordata, in particolare l'adozione di un sistema elettorale a due turni per la nomina del presidente della Repubblica, l'introduzione del limite di due mandati presidenziali, la ricomposizione della Corte costituzionale e il rafforzamento del processo elettorale nel suo insieme. (segue) (Res)