Togo: elezioni municipali svolte nella calma, bassa affluenza (5)

- Le proteste, iniziate nell'agosto 2017, hanno conosciuto un'escalation a partire da gennaio scorso, con migliaia di manifestanti scesi in strada per chiedere il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici, la cessazione immediata delle persecuzioni, gli arresti, i processi e la violenza contro gli attivisti e i leader dell'opposizione e l'immediata cessazione degli ostacoli all'esercizio del diritto costituzionale di manifestazione. Per placare le proteste il governo ha presentato nei mesi scorsi un disegno di legge all'Assemblea nazionale, che prevede l'organizzazione di un referendum costituzionale. L’opposizione, tuttavia, stima insufficienti le riforme proposte dall’esecutivo, disponibile a reintrodurre il limite dei due mandati presidenziali, come previsto nella Costituzione del 1992, e uno scrutinio a due turni. Ma le disposizioni non sono “retroattive” e consentirebbero all’attuale capo dello Stato di candidarsi nuovamente nel 2020 e nel 2025, restando potenzialmente al potere fino al 2030. (Res)