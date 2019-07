Rifiuti Roma: D'Amato, da ministro Grillo nessuna risposta a nostra relazione

- In merito all'emergenza rifiuti a Roma, "al ministro Grillo abbiamo inviato una relazione e anche della documentazione idonea a rispondere a una interrogazione parlamentare, poi non abbiamo avuto ulteriore riscontro da parte sua". Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, interpellato, a margine di un evento presso la sede della Regione Lazio, sull'emergenza rifiuti a Roma. "Noi stiamo monitorando, attraverso i servizi di igiene pubblica, l'andamento di quello che per ora consideriamo una crisi di natura igienica - ha aggiunto D'Amato - Non vogliamo che a causa delle elevate temperature questa crisi igienica diventi una crisi sanitaria. Lì dove sono state fatte delle indicazioni puntuali, abbiamo visto che l'azienda Ama, soprattutto nelle aree adiacenti alle strutture ospedaliere, si è immediatamente attivata. Noi continueremo con questo percorso perché - sottolinea D'Amato - il nostro intento primario è la tutela della salute pubblica. Poi ovviamente vi sono altri organismi che stanno seguendo e monitorando questa situazione, a partire dal ministero dell'Ambiente. Tutto ciò che potrà essere fatto in collaborazione lo facciamo, però - ha concluso l'assessore - riteniamo prioritaria la tutela degli interessi pubblici e della salute pubblica". (xcol2)