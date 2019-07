Terrorismo: Meloni, a tre anni da attentato Dacca un pensiero ai nove italiani uccisi

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, scrive su Facebook: "A tre anni dall’attacco terroristico di Dacca, in Bangladesh, un pensiero e una preghiera vanno ai 9 italiani che persero la vita in quella tragica giornata e ai loro familiari. Noi non dimentichiamo questi lavoratori, madri, padri e ragazzi. Vittime innocenti del terrorismo islamico", conclude. (Rin)