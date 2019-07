Lombardia: Rolfi, 7,5 mln per valorizzare il commercio del legno

- "Crediamo fortemente nel rilancio della filiera bosco-legno. La Lombardia ha una industria di trasformazione del legno che è tra le migliori d'Europa, ma siamo costretti a importare materia prima dall'estero proprio per la mancanza di programmazione. Vogliamo risolvere questo problema e valorizzare il legno lombardo, in modo che ci siano ricadute positive per la montagna". Lo ha detto Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, presentando il bando da 7,5 milioni di euro per le politiche forestali: 4,5 milioni sono dedicati a Consorzi forestali e imprese boschive iscritte all'Albo regionale per investimenti in attrezzature innovative, per l'effettuazione delle operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco del legname. Altri 3 milioni di euro sono dedicati a microimprese e piccole imprese per acquistare attrezzature per la prima lavorazione del legname e per la realizzazione di strutture aziendali destinate allo stoccaggio, movimentazione e commercializzazione dei prodotti legnosi. (segue) (Com)