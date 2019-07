Lombardia: Rolfi, 7,5 mln per valorizzare il commercio del legno (2)

- "Vogliamo aumentare la competitività delle aziende che operano nel settore forestale - ha aggiunto Rolfi -, favorendo l'ammodernamento tecnologico e dotandole di attrezzature innovative, in grado di consentire un utilizzo razionale e sostenibile dei boschi, sia in termini economici e ambientali". "È fondamentale - conclude l'assessore - far crescere il valore aggiunto dei prodotti forestali, attraverso il miglioramento dell'efficienza delle imprese operanti nell'ambito della trasformazione e commercializzazione del legno. La Regione Lombardia contribuisce a sviluppare la produttività e la redditività della filiera". Le domande possono essere presentate dal 17 luglio 2019 al 30 settembre 2019. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito della Regione Lombardia. (Com)