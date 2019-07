Colombia: Duque su possibile fuga ex combattente Farc Santrich, desiderio di "eludere la giustizia" (2)

- L’Unità di protezione nazionale (Unp) colombiana, organo legato al ministero dell’Interno, ha reso noto che l'ex guerrigliero delle Farc e deputato Jesus Santrich ha abbandonato lo schema di sicurezza disposto nei suoi confronti facendo perdere le sue tracce. Secondo quanto si legge in un comunicato dell’Unp diffuso ieri, l’ex guerrigliero si trovava presso uno spazio di reinserimento degli ex combattenti Farc nel dipartimento di Cesar, al confine con il Venezuela. Santrich, riferisce l’Unp, avrebbe lasciato un biglietto in cui si legge che avrebbe trascorso la notte da suo figlio minore nella vicina città di Valledupar. Le autorità, prosegue la nota, stanno verificando la veridicità del documento. L’Unp chiede quindi al partito Farc, nato dalle ceneri dell’omonima guerriglia, di collaborare per ristabilire il prima possibile le misure di sicurezza disposte nei confronti di Santrich in quanto parlamentare; misure che, prosegue il comunicato, permettono la piena libertà di movimento su tutto il territorio nazionale. (segue) (Mec)