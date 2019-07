Colombia: Duque su possibile fuga ex combattente Farc Santrich, desiderio di "eludere la giustizia" (4)

- Appena lo scorso 11 giugno, l'ex comandante delle Farc Jesus Santrich assumeva il suo incarico come deputato presso la Camera dei rappresentanti, dopo il via libera da parte della Commissione accrediti della Camera dei rappresentanti La decisione ha suscitato dure critiche da parte del presidente Ivan Duque. Santrich infatti era stato riarrestato lo scorso 17 maggio all'uscita dal carcere La Picota, nella capitale colombiana Bogotà, dov'era detenuto per narcotraffico. La sua scarcerazione era stata ordinata dalla Giurisdizione speciale per la pace (Jep), il tribunale speciale istituito per giudicare coloro ritenuti responsabili di crimini commessi durante la decennale guerra tra Farc e governo di Bogotà. Il 30 maggio era stato di nuovo scarcerato, stavolta su ordine della Corte suprema colombiana, secondo cui dal momento che si tratta di un deputato del Congresso l'ex guerrigliero deve essere processato dalla Corte suprema di giustizia. (segue) (Mec)