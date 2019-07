Libia-Italia: blitz di Sarraj a Milano mentre proseguono gli scontri a Tripoli

- Il capo del Consiglio presidenziale libico e primo ministro del Governo di accordo nazionale, Fayez al Sarraj, si è recato oggi in visita a sorpresa a Milano dove ha incontrato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” Salvini e Sarraj hanno parlato di temi legati all'immigrazione, mentre è ancora fresca la polemica sullo sbarco a Lampedusa di 40 migranti recuperati dalla nave Sea Watch 3, che ha forzato il blocco posto intorno all'isola della Pelagie in attuazione del decreto sicurezza bis. Il leader del governo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite ha avuto anche un breve incontro di lavoro con Eni incentrato sulle attività del Cane a sei zampe nel paese nordafricano. Lo scorso 18 giugno un raid aereo delle forze del generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) che dal 4 aprile scorso assedia Tripoli, aveva causato la distruzione di un magazzino di proprietà della Mellitah Oil & Gas Company (Mog), joint-venture tra la National Oil Corporation e Eni: tre lavoratori libici erano rimasti leggermente feriti nell’incendio divampato in seguito al bombardamento. (segue) (Lit)