Libia-Italia: blitz di Sarraj a Milano mentre proseguono gli scontri a Tripoli (2)

- La visita di Sarraj in Italia avviene mentre l'impasse militare sembra sbloccarsi dopo settimane di scontri che hanno lasciato sul terreno oltre 700 vittime. La recente ritirata di Haftar della strategica città di Gharian, circa 80 chilometri a sud di Tripoli, rappresenta uno “sviluppo notevole, perché la situazione fino a quel momento era caratterizzata da uno stallo che andava avanti da undici settimane”, ha recentemente dichiarato a Roma il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé. Il diplomatico libanese dell’Onu ha preso venerdì scorso, 28 giugno, alla Farnesina ad una riunione dei sei paesi maggiormente coinvolti nella crisi libica: Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Francia, Italia e Regno Unito. A fare gli onori di casa è stato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi. Il ministro Moavero, da parte sua, si era detto convinto che il generale Khalifa Haftar resti “un attore imprescindibile” per arrivare alla pace nel paese nordafricano. (segue) (Lit)