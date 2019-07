Milano: il diritto al compleanno arriva nelle case popolari del municipio 8

- Sbarca per la prima volta nelle case popolari del Municipio 8 "Diritto al compleanno", l'iniziativa nata nel 2014 da Energie Sociali Jesurum in collaborazione con l'assessorato alle Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano e che prevede l'organizzazione di feste di compleanno gratuite per famiglie in difficoltà. La quinta edizione del progetto vedrà il sostegno di Fondazione Cariplo, e di Coop Lombardia che, con i suoi prodotti, ha voluto donare una buona merenda a tutti. "Il Diritto al compleanno – dichiara l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino - è uno dei progetti in cui ho creduto di più in questi anni da assessore, perché sono convinto che le Politiche sociali debbano essere non solo aiuto concreto per soddisfare i bisogni essenziali dei cittadini in difficoltà, ma anche promozione della socialità e garanzia del diritto di tutti, in primis dei più piccoli, di vivere una vita normale e dignitosa. E il compleanno è un rito di passaggio che tutti dovrebbero poter festeggiare. Per questo siamo felici di essere riusciti a rendere speciale quello di tanti bambini in questi anni e ancora più convinti che il progetto debba diventare sempre più capillare. Per questo ringraziamo Energie sociali Jesurum e tutti i partner che hanno reso possibile l'approdo nel Municipio 8. Proseguiremo da lì con sempre più convinzione con l'obiettivo di raggiungere le case popolari di tutti i municipi". (segue) (Com)