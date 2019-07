Milano: il diritto al compleanno arriva nelle case popolari del municipio 8 (2)

- "Il Diritto al Compleanno - aggiunge Michela Jesurum, fondatrice di Energie Sociali Jesurum - dimostra come insieme, enti locali e aziende private, possano collaborare, coniugando sviluppo economico e tutela della nostra realtà sociale. Oggi, con le Case Popolari, questa scommessa acquista ulteriore senso e valore. Grazie all'assessore Majorino e al Consigliere Giungi. Ora ho un desiderio: che il diritto al compleanno decolli in tutte le città italiane insieme a noi". In questi anni sono stati organizzati compleanni, con una media di uno ogni fine settimana, alla Casa dei Diritti del Comune di Milano, all'Associazione C.I.A.O (casa di accoglienza per detenute in misura alternativa e per i loro bambini), alla cooperativa sociale Lo Scrigno e, nelle precedenti edizioni, presso Casa Atelier. I primi quattro anni hanno fatto emergere la necessità di una maggiore capillarità sul territorio, per permettere di festeggiare in prossimità delle scuole e dei luoghi che i bambini abitano ogni giorno. È emersa inoltre l'importanza di un intervento in contesti particolarmente sensibili e di intensificare la relazione bambini - anziani messa in campo nel corso delle precedenti edizioni con l'obiettivo di mettere in rete bisogni e risposte, saperi e stimoli, per crescere insieme, in uno scambio reciproco e in una dimensione di comunità. (segue) (Com)