Milano: il diritto al compleanno arriva nelle case popolari del municipio 8 (3)

- Nel 2019, a partire dal primo compleanno inaugurale festeggiato il 29 giugno, saranno protagoniste anche le case popolari del Municipio 8, grazie alla collaborazione dell'assessore del Municipio 8 Fabio Galesi, del consigliere comunale Alessandro Giungi e dei Comitati Inquilini di Cogne 4, Rizzardi 22, F. Cilea e Appennini. L'iniziativa, a costo zero per l'Amministrazione, è stata resa possibile negli anni grazie alla collaborazione di partner privati, di Energie Sociali Jesurum, dei cittadini che hanno donato un "compleanno sospeso" e dei genitori che hanno deciso di festeggiare i loro bambini alla Casa dei Diritti con un compleanno a pagamento per lasciarne in dono uno "sospeso. (Com)