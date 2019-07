Bangladesh: premier Hasina partita per visita in Cina, tappe a Dalian e Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier del Bangladesh, Sheikh Hasina, è partita oggi per una visita ufficiale in Cina, dove resterà fino al 5 luglio su invito dell’omologo cinese, Li Keqiang. Il primo impegno, domani, sarà la partecipazione al tredicesimo Forum estivo di Davos a Dalian, nella Cina nord-orientale, quest’anno dedicato al tema “Leadership 4.0 - Avere successo in una nuova era di globalizzazione”, con un intervento in una sessione di lavoro dedicata alla cooperazione nell’anello del Pacifico e un incontro col presidente del Forum, Klaus Schwab. Il 3 luglio la leader bengalese arriverà a Pechino dove il 4 luglio incontrerà il primo ministro cinese Li e una rappresentanza di imprenditori e il 5 luglio il presidente, Xi Jinping. (segue) (Inn)