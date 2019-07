Bangladesh: premier Hasina partita per visita in Cina, tappe a Dalian e Pechino (3)

- Un altro tema importante sarà quello degli investimenti. Il Bangladesh, infatti, ha aderito alla grande iniziativa cinese di connettività della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri). La premier bengalese, infine, intende sollevare la questione dei rohingya. Riguardo ai profughi della minoranza islamica birmana – oltre un milione di persone – accolti dal vicino Myanmar e ospitati nei campi di bengalesi da quasi due anni, Dacca invoca una soluzione in tempi rapidi perché la loro permanenza prolungata è motivo di preoccupazione per il rischio che alimenti “sacche di radicalismo”. Il ministero degli Esteri ha un piano per rimpatriarli in Myanmar entro due anni dalla firma del relativo accordo bilaterale e vorrebbe che la Cina esercitasse pressioni sul governo birmano affinché proceda con l’iter di rimpatrio. (segue) (Inn)