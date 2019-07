Energia: Romania, Omv Petrom avvia nuove attività offshore nel blocco Istria nel Mar Nero

- Omv Petrom, la più grande compagnia energetica romena, ha avviato una nuova attività di trivellazone offshore nelle acque del blocco Istria situato nel Mar Nero. Due nuovi pozzi saranno trivellati entro la fine dell'anno con relativi investimenti per oltre 30 milioni di euro. "Siamo impegnati in Romania e investiamo somme importanti per garantire l'approvvigionamento energetico del paese. Il blocco Istria nelle acque del Mar Nero ha una storia di oltre 30 anni di produzione di petrolio e gas", ha dichiarato Peter Zeilinger, membro del Consiglio d’amministrazione di Omv Petrom. I due pozzi saranno perforati a oltre 2 mila metri sotto il fondo del mare, in acque profonde circa 50 metri. Quest’attività di perforazione offshore prosegue con progetti di investimento per la produzione offshore nelle acque del Mar Nero: oltre 350 milioni di euro sono stati investiti tra il 2014 e il 2018. Attualmente, Omv Petrom ha attività di esplorazione, sviluppo e produzione in acque poco profonde (blocco Istria) e attività di esplorazione in collaborazione con ExxonMobil in acque profonde (Neptun). (Rob)