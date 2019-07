Serbia-italia: Istituto di cultura presenta partecipazione gruppi italiani a Exit festival di Novi Sad (2)

- Hearth of Gaia Vibes è composto da Chiara Veronese (voce), Emanuele Brunazzetto (percussioni) e Marco Carlotto (chitarra). Il loro progetto è un viaggio che parte dalle radici della terra evocate dal suono del tamburo sciamanico per immergersi nella profondità dell'acqua attraverso ocean drum e sonagli. Nelle sonorità di terra e acqua si giunge a contattare la vibrazione dell'anima attraverso il canto libero e profondo che conduce in luoghi incontaminati e antichi e a connettersi allo Spirito della vita. (Seb)