Armenia: presidente parlamento incontra omologo slovacco, discussa cooperazione

- Il presidente del parlamento armeno, Ararat Mirzoyan, ha incontrato l'omologo slovacco, Andrej Danko, nel quadro di un Forum internazionale per lo sviluppo del sistema parlamentare che si svolgerà a Mosca nelle giornate di oggi e domani. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”, aggiungendo che Mirzoyan ha valutato positivamente l’amicizia, il rispetto e i valori condivisi che caratterizzano i rapporti bilaterali tra Erevan e Bratislava, ribadendo la sua determinazione a promuovere un rafforzamento della cooperazione interparlamentare bilaterale nel prossimo futuro. Danko, di contro, ha ringraziato l’omologo armeno per le sue parole, aggiungendo che l’inaugurazione dell’ambasciata slovacca ad Erevan contribuirà sensibilmente allo sviluppo dei rapporti bilaterali in ogni ambito. (Res)