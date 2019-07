Sanità Lazio: D'Amato, a luglio importanti sorprese su uscita commissariamento

- "Abbiamo i tavoli di rientro, uno è convocato a fine luglio, dove sarà bollinato il consuntivo 2018. Non do dati, ma ci saranno delle importanti sorprese". Lo ha detto, a margine di un evento presso la sede della Regione Lazio, l'assessore alla sanità Alessio D'Amato, in merito all'uscita del Lazio dal commissariamento della sanità. (xcol2)