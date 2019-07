Italia-Azerbaigian: il 3 luglio a Roma evento dedicato a rapporti imprenditoriali

- "Azerbaigian Partner Strategico: Energia e Diversificazione – Quale Ruolo per le Imprese Italiane? Nuove Opportunità ed Incentivi" è il tema dell'incontro, organizzato dalla Camera di commercio italo-azerbaigiana (Itazercom) che si svolgerà il 3 luglio a Roma nella sede dell'Istituto. L'incontro, organizzato dalla presidente della Camera di commercio, Manuela Traldi, si tiene in vista della prossima sessione della commissione intergovernativa sulla cooperazione economica Italia-Azerbaigian fissata per il 18 settembre e in occasione del settimo anniversario dalla fondazione di Itazercom, alla presenza dell'ambasciatore dell'Azerbaigian in Italia Mammad Ahmadzada e dei rappresentanti delle principali istituzioni e imprese impegnate nell'interscambio. (Com)