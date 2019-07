Puglia: approvate nuove misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il provvedimento che la Giunta regionale pugliese ha approvato oggi: "Misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica. Interventi volti ad incrementare l’appropriatezza prescrittiva sui farmaci Immunomodulatori ad alto costo per il trattamento di patologie reumatologiche, dermatologiche, gastroenterologiche, oculistiche", la Regione ha fatto sapere di aver proseguito le azioni di razionalizzazione anche della spesa per acquisiti diretti di farmaci, quelli somministrati in ospedale o in ambulatorio o distribuiti dalla farmacie pubbliche del Servizio sanitario regionale, dopo i rilevanti risultati raggiunti sul fronte della farmaceutica convenzionata. In particolare, in virtù della recente definizione delle procedure di gara centralizzate da parte di Innovapuglia, sono state emanate disposizioni finalizzate a incentivare l’utilizzo dei farmaci a base dei farmaci Anti Tnf-alfa biosimilari a minor costo (Adalimumab-Etanercept-Infliximab) vincitori delle procedure di gara, che garantiranno la copertura dell’intero range di indicazioni terapeutiche autorizzate dall’Aifa in regime di rimborso Ssn. Con la stessa delibera è stata inoltre approvata un’analisi farmaco-economica sui costi per trattamento dei singoli farmaci utilizzabili nell’ambito di numerose patologie autoimmunitarie reumatologiche. Con l’obiettivo di fornire, fermo restando la garanzia della continuità terapeutica agli assistiti già in trattamento, indicazioni utili a effettuare le prescrizioni farmaceutiche in maniera informata sulla base delle effettive esigenze cliniche dei pazienti.(Ren)