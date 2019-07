Camera: sabato 6 luglio apertura al pubblico di Insula Sapientiae

- Sabato 6 luglio si svolge una nuova edizione dell'Insula Sapientiae, l'iniziativa culturale che consente di visitare nella sua interezza il complesso domenicano che gravita sulla basilica di Santa Maria sopra Minerva e che ospita le due biblioteche del Parlamento italiano, coordinate nell'ambito del Polo bibliotecario parlamentare, il convento di Santa Maria sopra Minerva e la Biblioteca casanatense. A partire dalle ore 9, con ingresso dalla Biblioteca della Camera dei deputati (Via del Seminario 76) sono state organizzate 3 visite guidate, alle ore 9, 10 e 11, per gruppi di max 50 persone. La visita - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - ha la durata di circa un'ora e mezza. Non è prevista prenotazione. (segue) (Com)