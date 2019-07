Camera: sabato 6 luglio apertura al pubblico di Insula Sapientiae (2)

- Il percorso di visita - prosegue la nota - comprende le sale storiche della biblioteca della Camera (tra le quali la sala del Refettorio, le sale dell'Inquisizione, le sale Galileo, la sala E. Colombo e la sala delle Capriate) ed il quattrocentesco Chiostro della Cisterna; la biblioteca del Senato, il Chiostro e la Sacrestia del convento di Santa Maria sopra Minerva. In questa occasione, il salone monumentale della Biblioteca casanatense non è visitabile. L'area oggetto della visita ospitò nell'antichità il tempio di Iside e Serapide e il tempio di Minerva Calcidica; dal XIII secolo divenne sede di un importante convento dell'ordine domenicano e, dal XVI secolo, della Congregazione del Sant'Uffizio. Vi ebbero luogo l'elezione dei papi Eugenio IV (1431) e Niccolò V (1447), nonché l'ultima fase del processo a Galileo e la sua abiura. Per informazioni: segreteria della Biblioteca della Camera dei deputati, Tel. 06-67603476; bib_segreteria@camera.it (Com)