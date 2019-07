Tpl Roma: collegamento Colosseo-metro C, da settembre Laurentina-Castro Pretorio chiusa alle 21

- Un piano di chiusure anticipate lungo due anni con alcune chiusure totali durante il fine settimana. Da settembre fino al 2021 la linea B della metro di Roma terminerà le sue corse alle 21 invece che alle 23.30. Per alcuni fine settimana sarà chiusa del tutto. Non l'intera linea però. La chiusura parziale riguarderà la tratta Laurentina-Castro Pretorio. E non sarà continua dal settembre 2019 a quello del 2021. Ma i mesi di chiusura anticipata si alterneranno a mesi di riattivazione del servizio. In totale la chiusura anticipata della linea durerà 11 mesi circa. In questi giorni il Consorzio Metro C che si occupa della realizzazione dell'opera ha presentato ad Atac il piano di chiusure. L'obiettivo è collegare la prossima stazione della metro C dei Fori imperiali (apertura prevista alla fine del 2022) con la stazione Colosseo della metro B. Anche la seconda talpa escavatrice infatti ha praticamente raggiunto i Fori. (segue) (xcol4)